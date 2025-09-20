約490万円！ 新「インテグラ」“登場”し話題に！ 2リッターエンジンで「320馬力」発揮の「スポーティセダン」に「カッコイイ」声も！ MT設定も嬉しい「アキュラモデル」米国で発売され反響も

新「インテグラ」登場に注目集まる

ホンダの海外向け高級車ブランド「ACURA（アキュラ）」は2025年8月19日、スポーツセダン「インテグラ」の2026年モデルを発売しました。

洗練されたデザインや快適性が向上した新型に、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

豪華な赤内装がスゴイ！

インテグラは1985年、日本で「クイントインテグラ」として誕生し、翌1986年にアメリカでアキュラブランドとともに展開されました。

一度販売終了していましたが、2021年に中国市場で復活。2022年にはアメリカでも現地生産・販売が始まり、プレミアムコンパクトセダン市場で約4割のシェアを持つベストセラーカーとなっています。

今回登場した2026年モデルでは、エクステリアやインフォテインメントの改良により、質感と利便性が向上しました。

まず、ボディカラーは新色3色（シルバー系・ブルー系・レッド系）を含む全6色。ブルー系とレッド系では、フロントグリルをボディ同色に変更し、上質な印象を強めています。

またスポーティさを強調した「Aスペック」グレードでは、専用エアロの刷新やホイールカラーの変更に加え、アンビエント照明やブルーマイクロスエードの採用で特別感を演出。

さらにインフォテインメントシステムでは、全グレードで9インチに統一。新プロセッサーで応答性を高め、Apple CarPlay／Android Autoはワイヤレス接続に対応しました。

パワートレインは従来通りで、「タイプS」は最高出力320馬力の2リッターターボ＋6速MT。他グレードは最高出力200馬力の1.5リッターにCVTまたは6速MT（Aスペックのみ）を組み合わせています。

価格はベーシックグレードが3万3400ドル（約490万円）、「Aスペック」が3万5950ドル（約530万円）、Aスペック「テクノロジーパッケージ」が3万9200ドル（約580万円）、そして高性能モデルのタイプSが5万3400ドル（約780万円）です。

※ ※ ※

インテグラ新モデルの登場にユーザーからは「かっこいい」「これはこれでいいね」外観のアップデートに好意的な反応が集まっています。

また「日本でホンダブランドとして導入してほしい」「日本でも販売して〜」など、日本市場での展開を望む声も多数見られます。

2026年モデルの登場を機に、今後のさらなる展開に期待が高まっています。