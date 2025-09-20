９月２０日の中山９Ｒ・カンナＳ（２歳オープン、芝１２００メートル＝１３頭立て）は、９番人気のウチュウノセカイ（牡２歳、美浦・青木孝文厩舎、父タワーオブロンドン）が２番手から危なげなく抜け出して快勝した。勝ち時計は１分８秒２（良）。

スッと好位２番手につけると、直線でも勢いは衰えず２着ユウファラオに２馬身差をつけてゴール。前走ずすらん賞７着から鮮やかに巻き返した。原優介騎手は「スタートセンスがズバ抜けていて、難なくポジションを取ることができた。坂を上りきることが課題だったが、ペースも良かったし、調教でバランスを起こすことをやっていたので、結果が出て、素直にうれしい。ダートを含めて先々が楽しみ」と発馬センスを絶賛。

このレースでＪＲＡ通算１００勝を達成した青木孝文調教師は「厩舎内でもスタートセンスはトップクラス。前走の敗戦をこれで払拭（ふっしょく）してくれた。ムチムチしているのでダートも合うと思う」と次走は兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２（１１月２７日、園田競馬場・ダート１４００メートル）を視野に入れる。

青木調教師自身が名付けた母のリッチクレマチスは、同厩舎所属で２勝。母の初子がウチュウノセカイと思い入れの血統での勝利だった。「全部の勝利がうれしいけど、こういう馬で勝てるのはよりうれしいね」。記録にも記憶にも残るメモリアルＶに笑顔があふれた。