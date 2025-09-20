知ってる人だけ得をする「Amazonをお得に利用する方法」。節約プロ芸人が説く“期間限定”攻略法
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆Amazonのお得な利用方法
スマホなどで簡単に買い物できて、家まで届けてくれるネットショッピング。サイトによってキャンペーンやポイント還元などがあり、実際の店舗で買うよりお得になることがよくあります。
そんなネットショッピングの中でも、「Amazon」を利用したことがある方は多いのではないでしょうか。今回はそんなAmazonのお得なキャンペーンをご紹介します。
現在、Amazonでは「自宅外受け取りを利用するたびに60ポイント獲得」キャンペーンが開催されています。開催期間は2026年1月12日（月）23時59分まで。
直近12ヶ月以内にAmazon自宅外受け取りを利用したことのある方がエントリーできて、エントリー後に自宅外受け取りを利用すると1回60ポイントが付与されます。毎月最大5回までキャンペーンを利用可能です。まだ自宅外受け取りを利用したことがない方はキャンペーン期間中に利用すると、エントリーできるようになり、その後の注文からキャンペーンが適用されます。
◆キャンペーンの注意点
しかし、1回の合計金額が1,000円以下だと適用されないのでお気をつけください。また、エントリー後の注文でないと60ポイントは付与されません。
そして付与されるポイントは「期間限定ポイント」です。有効期限はポイント付与が確定した月の翌月末までと、かなり短いので、付与されたら次のAmazonの買い物でポイント利用するのがおすすめです。
自宅外受け取りを利用すると、Amazonロッカー・Amazonカウンター・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・ヤマト運輸営業所・PUDOで受け取ることができます。自分の好きな時間に確実に受け取ることができるので便利なサービスです。
近くに受け取り場所があり、軽くてそこまで大きくない荷物だったらこの機会にキャンペーンを利用してみてください。
◆対象サービス利用で2％還元に！
同時に「対象サービスを利用すると2％還元」キャンペーンも開催されています。キャンペーン期間は10月30日（木）23時59分まで。
リクルートの対象サービスである、じゃらんnet・HOT PEPPER Beauty・ホットペッパーグルメを利用すると、Amazonでの買い物で2％のリクルートポイントが還元されるというキャンペーンです。
これらのリクルート系の対象サービスを利用して、10月30日（木）までに予約&利用完了する必要があります。また、リクルートIDとAmazonアカウントの連携が必要です。さらにエントリーも必須ですが、キャンペーン期間中だったらAmazonでの買い物の後でもキャンペーンは適用されます。そして、期間中の買い物の合計金額に対して2％が還元されます。
還元上限は1,000ポイントなので5万円までの買い物がキャンペーン対象です。
◆リクルートポイントは他のポイントに交換可能
還元されるリクルートポイントは、そのままAmazonで1ポイント＝1円分として利用できます。Pontaポイントやdポイントに手数料なしで等価交換も可能です。
また、Amazonアカウントとdアカウントを連携させておくと、1決済で5千円（税込）以上の買い物で1％分のdポイントも貯まります。還元上限は100ポイントなので、5千円〜1万円の買い物がdポイント還元対象です。こちらはキャンペーンではなく常時開催されているので、Amazonでの買い物前に連携を済ませておくといいでしょう。
今回紹介したキャンペーンは、どれも簡単に参加できます。今後Amazonを利用する方はキャンペーンを利用して、お得に買い物してみてはいかがでしょうか。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
