【暴風警報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、白老町などに発表 20日16:10時点
気象台は、午後4時10分に、暴風警報を室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市伊達、豊浦町、白老町、厚真町、洞爺湖町、むかわ町、日高町門別、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町に発表しました。
胆振、日高地方では、20日夜遅くから21日未明まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■登別市
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■伊達市伊達
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■豊浦町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■白老町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
■厚真町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■洞爺湖町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■むかわ町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■日高町門別
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■新冠町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■浦河町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■様似町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■えりも町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s
■新ひだか町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南東
・海上
最大風速 25m/s