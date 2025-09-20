気象台は、午後4時5分に、暴風警報を八戸市、三沢市、むつ市、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、階上町に発表しました。

津軽の海上では20日夜のはじめ頃から20日夜遅くまで、下北、三八上北の海上では20日夜遅くから21日未明まで、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■八戸市

□暴風警報【発表】

20日夜遅くから21日未明にかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 25m/s





■五所川原市□暴風警報20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 25m/s■三沢市□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・海上最大風速 25m/s■むつ市□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・外海最大風速 25m/s■つがる市□暴風警報20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 25m/s■鰺ヶ沢町□暴風警報20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 25m/s■深浦町□暴風警報20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 25m/s■中泊町□暴風警報20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒風向 南・海上最大風速 25m/s■六ヶ所村□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・外海最大風速 25m/s■おいらせ町□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・海上最大風速 25m/s■大間町□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・外海最大風速 25m/s■東通村□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・外海最大風速 25m/s■風間浦村□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・外海最大風速 25m/s■佐井村□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・外海最大風速 25m/s■階上町□暴風警報【発表】20日夜遅くから21日未明にかけて警戒風向 南・海上最大風速 25m/s