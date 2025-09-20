【暴風警報】青森県・八戸市、三沢市、むつ市、六ヶ所村、おいらせ町、大間町などに発表 20日16:05時点
気象台は、午後4時5分に、暴風警報を八戸市、三沢市、むつ市、六ヶ所村、おいらせ町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、階上町に発表しました。
津軽の海上では20日夜のはじめ頃から20日夜遅くまで、下北、三八上北の海上では20日夜遅くから21日未明まで、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■八戸市
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■三沢市
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■むつ市
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■つがる市
□暴風警報
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■鰺ヶ沢町
□暴風警報
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■深浦町
□暴風警報
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■中泊町
□暴風警報
20日夜のはじめ頃から20日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■六ヶ所村
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■おいらせ町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s
■大間町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■東通村
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■風間浦村
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■佐井村
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 25m/s
■階上町
□暴風警報【発表】
20日夜遅くから21日未明にかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 25m/s