飛ばし屋・神谷そらら首位で最終日へ 元女王・森田理香子は1年半ぶり予選通過
＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 2日目◇20日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。ドライビングディスタンス1位（261.46ヤード）の神谷そらが6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。イ・ミニョン（韓国）とともにトータル10アンダー・首位タイに浮上した。
【写真】きょうも河本結さんはノースリーブでした
トータル9アンダー・3位タイに今季3勝の佐久間朱莉、小滝水音、ルーキー・荒木優奈。トータル8アンダー・6位には吉本ここねが続いた。新人の吉田鈴はトータル7アンダー・7位タイ。河本結はトータル6アンダー・10位タイで2日目を終えた。2013年の賞金女王で今季初出場の森田理香子は、2バーディ・4ボギーの「74」。トータルイーブンパー・45位タイで1年半ぶりの予選通過を果たした。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。【第2ラウンドの上位成績】1位：神谷そら（-10）1位：イ・ミニョン（-10）3位：佐久間朱莉（-9）3位：荒木優奈（-9）3位：小滝水音（-9）6位：吉本ここね（-8）7位：桑木志帆（-7）7位：吉田鈴（-7）7位：森井あやめ（-7）10位：河本結（-6）ほか2人
<ゴルフ情報ALBA.Net>
第2ラウンドの結果
神谷そら プロフィール＆成績
