店主が自信を持って薦める本を、著者へのインタビューなど作品を特集する冊子とともに販売するユニークな書店が山形市に開店した。

取り扱う本は月替わりで１冊のみ。店を訪れれば、思いがけず魅力的な作品に出会うきっかけになるかもしれない。（五嶋健）

■作家の経験もとに

店は書店「一冊屋」。店主の渡辺大輔さん（４５）は、芸者街として栄えた山形県南陽市の赤湯温泉を題材にしたノンフィクション「色街アワー」などを執筆した作家でもある。

小さな店内に入ると、右手に１冊の本が飾られ、その本を紹介する冊子が並ぶ。本は渡辺さんが厳選した１冊で、冊子は、その本の著者や編集者らを渡辺さん自身が取材し、まとめた。

渡辺さんがこの店を思いついたのは、作家としての経験からだ。本を出版すると、書店が手に取りやすい場所に本を置いてくれたり、宣伝ポスターを貼ってくれたりした。

そのことに感謝する気持ちの一方、書店員が本を読まずに棚に並べることもある状況に寂しさも覚えた。「自ら自信を持って薦められる本を紹介したい」と開店を決めた。

■人生の交差を紹介

９月の１冊に選んだのは「みののミュージック」（発行・ビターズ）。音楽評論家、みのさんが所有するレコードについて紹介する内容だ。渡辺さんはもともと、時代の流れなどを交えて音楽を解説する、みのさんのユーチューブチャンネルのファンだった。

レコードを買ったことはなかったが、今年６月に「みののミュージック」が出版されることを知り、「この人が案内してくれるなら楽しめるだろう」と選んだ。曲の背景や雑学などが書かれており、「音楽の奥行きが感じられるようになる」と評価する。

今月の冊子では、みのさんのほか出版社の代表やレコードに関係する人たちを取材した。渡辺さんは「さまざまな人たちの人生が交差するところに本がある」というイメージで取材、編集したという。

■本の選び方を提案

渡辺さんは冊子を手にした読者に、本との向き合い方が変わることも望む。関係者の人生や人間味などを伝えることで「『この作者の違う本を読んでみたい』『この出版社のほかの本を読んでみよう』。そういった本の買い方につながってくれれば」と期待する。

スマートフォンなどで自分が興味のあるものにだけ触れることが可能な時代だからこそ、渡辺さんは「お薦めの本を読んだ読者が『世界の見方が変わった』と思えるような役割を果たせたら、うれしい」と話す。

山形市小姓町８の２９ 車装館３号棟１０３。営業時間は正午〜午後４時。不定休。冊子は税込み５００円。問い合わせは、書店を運営する傑作屋（０２３・６６５・４２９０）へ。