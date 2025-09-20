「京都競馬場開設１００周年記念セレモニー」が９月２０日、京都市下京区の東本願寺前・お東さん広場で行われ、約１２００人が集まった。イベントには俳優の佐々木蔵之介が馬車に乗って登場し、元ＪＲＡ騎手の細江純子氏、京都競馬場・甲田啓場長（５９）とのトークショー、鏡開きに参加した。

京都出身の佐々木は冒頭「おこしやす〜」とあいさつ。同年代の武豊騎手と交流があり「豊さんから（競馬サークルの）知り合いが増えて、この人も買いたいと馬券的に迷ってしまうが、応援したい人が増えることがうれしい」と笑顔をみせた。カレー好きとして、武豊騎手監修の「ユタカレー（第２弾）」について「辛い方、辛すぎやしませんか。とんでもなく辛い」と指摘。そのうえで「今度はキーマカレーでも出してくれやしませんかとリクエストしておきました」とニヤリと笑った。

実家は１８９３年創業で１３０年以上の歴史を持つ酒蔵、佐々木酒造（京都市上京区）。京都競馬場１００周年のイベントにもかかわらず「京都では３００、４００年は当たり前。１００年は鼻垂れや！もう２００年やっていってほしい」と会場の笑いを誘いつつ、「一年一年続けたから１００年。公式的にも草の根でも友達含め、競馬場行こうと。みんなに愛される京都競馬場になって欲しい」と願いを込めた。

プレゼンターを務める秋華賞（１０月１９日）当日は、佐々木酒造も場内で出店予定。ドローン１５００機によるショーなど多くのイベントも行い「いずれは京都の観光名所を目指してやっていきたい」と甲田場長。佐々木も「１００周年は通過点。この先も皆様に楽しんでいただける競馬場、競馬をＰＲ出来たらなと思います」と締めくくった。