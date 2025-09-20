※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦仲が悪化しますが、真に裏切っていたのは藤枝でした。芹は藤枝を避けながら新居を探し、契約を結びます。しかし藤枝から同棲を迫られると、初めて明確に拒否しました。帰宅後、元夫の仕事が順調だと知り離婚を悔やむ芹。その後、苛立ちを募らせた藤枝が元夫に詰め寄りますが、逆に「芹は金のある男しか見ない」と突き放されます。さらに元夫は、芹が草太に送っていたハートだらけのメッセージを突きつけ、慰謝料だけ受け取ればいいと皮肉を残して去りました。残された藤枝は、芹が草太に繰り返しアプローチしていた事実を知り、衝撃を受けるのでした。



■まるでストーカー！恐怖が募る…

■草太に電話をかける藤枝■電話の向こうで夫婦の会話を聞いた藤枝は…元夫から、藤枝が自宅マンションの下まで来ていたと知らされた芹は、「まるでストーカーじゃない！」と強い嫌悪感をあらわにします。一方その頃、藤枝から「話がある」と電話を受けた草太でしたが、妻がお皿を割ってしまい、対応に追われて会話は途中で途切れてしまいました。慌てて「折り返す」と伝えようとしたものの、なぜか電話はすでに切れていて――。(スズ)