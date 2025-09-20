歌手の和田アキ子（75）が20日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。かつての自分の言動を謝罪する場面があった。

TUBE特集の番組を見たというリスナーから「TUBEの紅白歌合戦初出場の時のエピソードが出ました。TUBEはメンバー全員白Tシャツ、ジーンズで歌ったそうです。“よし、やり切った”と思っていたら、歌い終わりにアッコさんと遭遇。“お前ら紅白なめんなよ”と恫喝されてビビったそうです」というエピソードが寄せられた。

和田が「ほんまかいな」と困惑するも、アシスタントの垣花正アナウンサーは「前田さんが証言したそうですよ」とTUBEの前田亘輝の証言だったことを明かし、「TUBEとしてはいつものスタイルで、それもジーンズはジーンズでもヴィンテージで結構お高いジーンズで出たそうなんですよ。だからアッコさん、アッコさんからすると、普段着すぎるやろと」と補足した。

和田は「そういうスタイルなんだからね、知ってるはずやねんけどなあ」とかつての自分に困惑。「なんでやろなあ。巻き返してほしいわ、ほんま」と嘆いた。

「TUBEのファンの方に申し訳ない。すみません」と謝罪。「ちゃんとこの間もTUBEのライブ行って、感動して帰ってきました。仲良く付き合わさせていただいています」とした。

垣花アナは「そんなに心配しなくても、誰も怒らないと思いますけど」とフォローするも、和田は「なんかちょっと、今や怖い」と苦笑した。