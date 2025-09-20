毎日に寄り添う、シンプルベーシックな【ダブリューピーシー】の折りたたみ傘がAmazonに登場中‼
広げればしっかり、畳めばスマート。快適さを追求した【ダブリューピーシー】のユニセックスアンブレラがAmazonに登場!
ダブリューピーシーのゴミ箱は、性別を問わず使える折りたたみ雨傘。親骨58センチ、直径98センチの広めサイズで、男性でもしっかりと雨を防げる。持ち手には滑りにくい樹脂素材を採用し、手にフィットする快適な握り心地を実現。
傘を巻く帯には太めのメンファスナーを使用。濡れた傘でも簡単にまとめられ、使い終わりのストレスを軽減する。開閉は手開きのイージーオープン仕様で、ポキポキ折る必要がなく、スムーズな操作が可能。
晴雨兼用で紫外線防止効果があり、淡色は約80パーセント、濃色は約90パーセントのUVカット率を誇る。さらに、長期的にはっ水効果が持続する加工を施しており、一般的な傘よりも水を弾く力が長持ちする。
ベーシックなデザインと機能性を兼ね備えたこのアンブレラは、日々の天候に左右されず、誰にとっても頼れる一本である。
