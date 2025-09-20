「散々な試合」「何もできなかった」66分で交代の久保建英に地元紙が衝撃の“１点評価”「怪我をしているなら、プレーすべきではない」
久保建英を擁するレアル・ソシエダは現地９月19日に開催されたラ・リーガの第５節でベティスと敵地で対戦。１−３で完敗を喫し、開幕５戦未勝利となった。
いつも通り４−３−３の右ウイングで先発した久保は、何度か果敢に仕掛けたものの、最後の局面で精度を欠き、チャンスを作り出せない。前半終了間際の決定機も、相手DFの決死のブロックに阻まれてしまった。
日本代表のメキシコ戦で負った足首の怪我の影響か、66分で交代となったレフティへ、現地メディアの評価は手厳しかった。
ソシエダの地元紙『Noticias de Gipuzkoa』は、10点満点でなんと１点をつけ、こうこき下ろしたのだ。
「この日本人選手にとっては散々な試合だった。彼は大きなダメージを与えられそうな場面でボールを持っていたのに、シュートすら打てず、何もできなかった。もし彼が怪我をしているなら、プレーすべきではない」
とはいえ、酷評されたのは久保だけではない。最高点は３点で、０点の選手も２人いたほど。それほど、ソシエダの出来が酷かったということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
