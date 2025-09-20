初めて磐田から白星をもぎ取る！ 矢村健が圧巻２発、５度目の“蒼藤決戦”で藤枝が２−１勝利
藤枝MYFCは９月20日、J２第30節でジュビロ磐田と藤枝総合運動公園サッカー場で相まみえた。
県内のライバルとの一戦。“蒼藤決戦”で藤枝は過去の公式戦４試合でいずれも敗れている。今季の５月の対戦は、終了間際の失点で０−１の敗戦を喫した。
今度こそ勝利を――ホームチームは14分に先制に成功する。敵陣のボックス手前で縦パスを収めた矢村健が、狙いすましたシュートでネットを揺らした。
藤枝はその後、25分に中央から崩されてグスタボ・シルバの得点を許し、１−１のタイスコアで前半を終える。
迎えた後半、さっそく勝ち越してみせる。50分、右CKを矢村が粘り強く押し込み、自身２点目をマークする。
藤枝は相手の反撃を抑えながら、追加点を狙いに行く姿勢も崩さない。結局、３点目は奪えなかったものの、最後までリードを守り抜き、２−１で勝利。“５度目の正直”で磐田から白星を掴んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】矢村健が２発！ 藤枝が磐田に歴史的勝利
