マイナーで調整中のメッツ千賀滉大投手は18日（日本時間19日）、傘下3Aシラキュースの一員として敵地でのリーハイバレー戦に先発。3回2／3を投げて6安打4失点、2四死球4三振で降板した。メジャー復帰に暗雲が漂う内容で、ポストシーズン（PS）におけるロースター入りについて、カルロス・メンドーサ監督は明言を避けた。米複数メディアが伝えている。

■メッツ監督「どのボールも鋭さなし」

マイナー降格後、2度目の先発マウンドに上がった千賀。3回までは無失点に抑えたものの、4回に崩れた。安打と四球で走者をためると、そこから2本の適時打と暴投で一気に3点を奪われた。さらに四球を与えたところで交代を命じられ、走者を残しての降板となった。

3回2／3を投げて6安打4失点という結果に対し、メンドーサ監督は「球速、制球、変化球の切れ、どれも鋭さがなかった。私が受け取った報告はそういう内容だったし、映像を見てもそれが分かった」と分析した。

米スポーツ専門局『ESPN』によると、この試合後に球団側と話し合った千賀は「健康ではあるものの、メジャーのレベルで投げる準備はまだ整っていない」と伝え、さらなる調整を望んだという。ただ、3Aの公式戦は今週末で終了するため、今後はライブBP（実戦形式の練習）などで調整を進めることになりそうだ。

メジャー3年目の千賀は開幕から好調で、エース格として奮闘。しかし、6月12日（同13日）のナショナルズ戦で、右太もも裏を痛めて負傷者リスト（IL）入り。7月中旬に復帰したものの好調時の投球は影を潜め、今月5日（同6日）にマイナーへ降格していた。

■「健康面は問題ない」と首を傾げる

メンドーサ監督は、報道陣から「なぜセンガはシーズン序盤の状態に戻れないのか」と問われると、「我々が聞きたいね、同じ疑問を抱いているんだ」と回答。そして、「健康面では100％問題ない。どこかをかばっているわけでもない。フォームなのか、制球力なのか、問題の原因が何であれ、とにかく我々は彼を助けることができていない。だが、身体的にはまったく問題ない」とし、もどかしさを隠さなかった。

また、指揮官はPSでの起用について問われると、「断言はできない。判断するには時期尚早だ。これから話し合いを重ねて、10月に勝つために最もチームに貢献できる選手たちを選ぶつもりだ。まだレギュラーシーズンも残っているし、これまで通り1試合ずつ大切に戦っていくよ」とロースター入りについては明言を避けた。

メッツは昨年、今回と同様に戦列を離れていた千賀をぶっつけ本番のような形で、PSで起用した。果たして、今年はどうなるのか。いずれにせよ、千賀としては復調ぶりを首脳陣にアピールする必要がある。