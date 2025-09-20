20日、佐渡市で車3台が絡む事故があり、1台が電柱や標識をなぎ倒し建物に突っ込みました。救急搬送された人はいませんでした。



20日午前10時ごろ、佐渡市新穂で軽トラックや軽乗用車など3台が絡む事故がありました。このうちワンボックスカーが道路脇の電柱や標識をなぎ倒し建物に突っ込みました。前方部分が大破した状態で止まり、運転していたという男性は「帰省してきて、このようなことになってしまい頭が真っ白の状態」と話しました。消防によりますと、この事故による救急搬送はなかったということです

。

現場は片側1車線の緩いカーブで、警察が事故の原因などを調べています。