TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
25/09/16 25/10/29 <4464> ソフト９９コーポレーション 4,100円 上場廃止予定
25/09/12 25/10/28 <5017> 富士石油 480円 上場廃止予定
25/09/12 25/10/28 <2389> デジタルホールディングス 1,970円 上場廃止予定
25/09/01 25/10/15 <7523> アールビバン 1,670円 上場廃止予定
25/08/07 25/10/14 <6542> ＦＣホールディングス 1,420円 上場廃止予定
25/08/15 25/10/10 176A レジル 2,750円 上場廃止予定
25/09/08 25/10/07 <5186> ニッタ 3,650円 -
25/08/08 25/10/06 <3540> 歯愛メディカル 1,500円 上場廃止予定
25/05/09 25/10/03 <6957> 芝浦電子 7,130円 上場廃止予定
25/08/07 25/10/02 <4464> ソフト９９コーポレーション 2,465円 上場廃止予定
25/07/15 25/09/30 <6312> フロイント産業 1,085円 上場廃止予定
25/08/14 25/09/29 <2150> ケアネット 1,130円 上場廃止予定
25/08/15 25/09/29 <5577> アイデミー 1,450円 上場廃止予定
25/08/15 25/09/29 <5070> ドラフト 750円 上場廃止予定
25/08/13 25/09/25 <3136> エコノス 1,410円 上場廃止予定
25/07/28 25/09/24 <7250> 太平洋工業 2,050円 上場廃止予定
25/08/07 25/09/24 <6028> テクノプロ・ホールディングス 4,870円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/24 <3847> パシフィックシステム 6,850円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/24 <3526> 芦森工業 4,140円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/24 <6416> 桂川電機 960円 上場廃止予定
25/08/12 25/09/24 <1890> 東洋建設 1,750円 上場廃止予定
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
