9月18日、3人組テクノポップユニット・Perfumeが自身の公式サイトやSNSで、21日に「大切なメッセージ」を発信すると告知した。その告知を受け、ファンたちの間で動揺が広がっている。

公式サイト投稿された、《Perfumeより》と題したお知らせ。そこには、《メジャーデビュー20周年を迎える2025年9月21日（日）に、私たちPerfumeから大切な大切なメッセージがあります。読んでくれたら嬉しいなぁ》と、メッセージを配信する予定であることを報告し、ファンに向けて思いがつづられていた。

Xには、告知を見たファンからの複雑な心境が多数、寄せられている。そのなかでも多いのが、グループの“解散”を恐れる声だ。

《Perfumeの大切なメッセージって何!?まさか解散じゃないよね!?》

《解散だけはやめて》

《今までこういう系のポストなかったからちょっとソワソワしてしまう……》

このようなファンの声が集まる背景には、彼女たちの最新曲『巡ループ』のミュージックビデオの演出が関係していると指摘するのは、レコード会社関係者だ。

「公式YouTubeでは、8月18日に曲のMVがアップされています。MVでは、Perfumeの3人が武器を持ち、戦う姿が描写されていました。そして戦いが終わる終盤には、《よく頑張ったね。アヤカ、ユカ、アヤノ。決心はついたかい?》というメッセージとともに、神妙な表情の3人の姿が映るのです。MVの最後には、戦う姿から一変、制服姿の3人が、普通の女の子に戻る、という演出でした」

MVがアップされた当時から、《このグループがずっと続きますように》など、ファンからメッセージが多数、集まっていた。さらに、今回「大切なメッセージ」があると発表されたことで、MVと意味を重ね合わせるファンが多くいるのだ。

「Perfumeのメジャーデビューは、2005年9月21日。シングル『リニアモーターガール』でデビューしました。2007年に発売されたシングル『ポリリズム』がブレイクし、人気に拍車がかかって以来、ここまで立ち止まることなく走り続けてきました。20年間の活動のなかで、このような事前の告知をすることはかなり珍しい形です。発表まであと1日を切り、ファンのソワソワが止まらないのは仕方がないことだと思います」（同前）

これまでと変わらぬ3人のパフォーマンスを、ファンは期待している。