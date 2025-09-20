第1子を妊娠中の女優の高畑充希（33）が20日までに自身のインスタグラムを更新。高級ブランド「カルティエ」のブティックを訪れた様子を公開した。

高畑は18日、都内で「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに登場。総額1億5000万円超えのジュエリーを身につけて登壇していた。

投稿では「カルティエの新しい銀座ブティックへ」と書き出し、「パンテールはしなやかで逞しくて、

でもそこはかとなくキュート。つけているとテンションが上がります」と紹介。

「今回特別に製作されたアニメに声と歌で参加させていただきました。たった6分の作品ですがぎゅっと濃密で美しいので、皆さん観てみてください」と呼びかけた。

高畑は昨年11月に俳優の岡田将生と結婚を発表。今年7月には、第1子妊娠を明かしていた。モードなセットアップ姿で、お腹もだいぶふっくら。フォロワーからは「素敵過ぎる妊婦様〜」「お腹ふっくらしてきましたね」「妊婦なのに変わらず細くて凄すぎ」「妊婦さんとは思えない可愛さ」「妊娠してさらに可愛くなった？」「なんという美しさ」などとコメントが寄せられた。