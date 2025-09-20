料理研究家の桜井奈々が19日に自身のアメブロを更新。息子の誕生日を祝うために行った2泊3日のディズニー旅行の総額を公開した。

【映像】40年前は驚きの安さ！東京ディズニーランドの価格推移

この日、桜井は「先週末の三連休息子のバースデー旅行」と切り出し「我が家のオリジナルバケパ風旅二泊三日」と報告。今回はディズニーのバケーションパッケージを利用しなかったといい、その理由について「1 まだ酷暑シーズン。2 我が家はショーやパレードよりアトラクション全力で朝から夜まで遊びたい派」「3 ランド、シーを連日行ける体力が保護者になし」と説明した。

続けて「ざっくりスケジュール」として「13日 シー 14日 劇団四季 美女と野獣 15日 ランド」と3日間の予定を公開。宿泊先については「ホテルは昨年に引き続きシェラトングランデトーキョーベイ」と明かし「今回は必殺マリオットボンヴォイのクレカのポイントで宿泊はポイント支払い。つまり、、0円 これめちゃくちゃ大きい」とクレジットカードのポイントを利用したことを告白した。

最後に、今回の旅行にかかった費用について「ホテル0円なのでその分が安くなりました」と述べ「合計 約26万円でした」と総額を明かした。

そして「我ながら我が家には完璧プラン 全員で楽しめました」と旅行の満足度をつづり「来年からは息子誕生日は平日なのでこれにてしばらくバースデー旅行はありません」とつづり、ブログを締めくくった。