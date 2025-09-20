オーバーツーリズム（観光公害）に悩む京都市の観光協会が今月、訪日客を観光案内する際に見学のマナーや慣習などを伝えるツアーを始めた。

第１弾は、ゴミのポイ捨てなどが問題になっている伏見稲荷大社（伏見区）。日本のルールを周知し、ＳＮＳなどで広げてもらおうという試みだ。（京都総局 畝河内星麗）

「初めて知った」

観光客でごった返す伏見稲荷の境内で２日、インドネシア人ら４人が初日のツアーに参加した。

ガイドは、朱塗りの鳥居が並ぶ「千本鳥居」をくぐる前、「鳥居は神域との境界線。くぐる際に一礼して端を歩き、敬意を表します」と英語で案内。参加者と歩きながら、「日本人は幼い頃から『来た時より美しく』の精神を学び、ゴミを持ち帰る習慣があります」と説明した。

約１時間のツアーを終えたインドネシア人のスゥワルゴ・クレメンスさん（３４）は、「日本は４回目だが、正式な参拝方法や日本人の精神性を初めて知った」と感心していた。

伏見稲荷では、訪日客による境内での飲食や、ご祈祷（きとう）の無断撮影などが多く確認されてきた。警備員が注意し、英中韓３か国語の注意書きも掲示しているが、目立った改善は見られないという。

市民から不満

京都は国内屈指の観光地だ。市の調査では、昨年の外国人観光客は前年の１・５倍の１０８８万人と過去最多を記録。浅草寺がある東京・台東区（６４０万人）、厳島神社がある広島・廿日市市（９４万人）などを大きく上回っている。

訪日客で地域経済が潤う一方、マナー違反は後を絶たない。八坂神社（東山区）では昨年、訪日客とみられる団体が本殿の鈴緒を夜間に振り回す動画がＳＮＳで拡散した。京都市民を対象とした意識調査（複数回答）では、７割以上が「観光客へのマナー啓発」が必要と答え、不満が浮き彫りになっている。

エリア拡大検討

訪日客向けに観光ガイドを行っている市観光協会は３年前から、電車を利用して社寺を案内する際に、車内では静かにするといった公共交通のルールを伝えてきたが、観光名所でのマナーの啓発は行っていなかった。

今回のツアーでは、ガイドによる現地案内の際、由緒や信仰の解説に加え、参拝時などの作法も重点的に説明。「歩道から車道にはみ出して歩かない」「大声でしゃべらない」といったマナーも周知する。

伏見稲荷でのツアーは、１２月１０日まで毎日２回実施する。多言語の観光サイトで予約を受け付け、既に一部の週末は最大１２人の参加枠が埋まっている。この結果を踏まえ、嵐山や金閣寺、清水寺など、住民との摩擦が生じやすい混雑エリアに広げるかどうかを検討する。

市観光協会の担当者は「国や宗教、文化が違えば、日本人には当然のことが通じないこともあるだろう。作法などをしっかり伝え、ＳＮＳでの拡散にも期待したい」と話す。

全国でマナー違反、対策道半ば

訪日客のマナー違反は各地で報告されている。

山梨県では８月、オーストラリア人の男性が墓地で供え物の缶チューハイを飲む動画を自撮りし、ＳＮＳに投稿した。相次ぐ批判を受け、在日オーストラリア大使館がＸ（旧ツイッター）で自国民に訪日時の「適切な行動」を求めた。

神奈川県鎌倉市では、人気アニメ「スラムダンク」の聖地とされる江ノ島電鉄の踏切を訪れた訪日客が車道から撮影するケースが続出。市は今月、付近に撮影エリアを設けて観光客を誘導する実証実験を実施した。今後、効果を検証し、継続するかどうかを検討する。

オーバーツーリズムに詳しい阿部大輔・龍谷大教授は、京都市での取り組みについて「日本人の感覚や習慣を伝えるツアーの意義は大きいが、啓発の波及力には限界もあろう。住民との摩擦を減らすには行政が地域の意見を聞き、罰則付きの規制を含めた対策を考える必要もあるだろう」と指摘する。

◆オーバーツーリズム（観光公害）＝観光客が特定地域に集中し、混雑や騒音などで地元住民の生活に悪影響を及ぼす状況をさす。コロナ禍後の反動や円安を背景にした訪日客の急増で深刻化している。海外では、観光客の受け入れに反対するデモも起きている。