今回ご紹介するのは、奇跡が生んだといっても過言ではない投稿。猫ちゃんが後ろに飾られたイラストと同じようなポーズをとり、まるで絵から抜け出してきたかのように見えたそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、17.2万回以上表示。いいね数は9000件を超えました。Xユーザーたちからは、「奇跡」「すごいそっくり」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：前足を上げる猫の『後ろに飾られたイラスト』を見てみると…】

イラストと完全一致

今回、Xに投稿したのは「三毛猫マリーミヌエット」さん。登場したのは、猫のマリーちゃんです。

投稿に写っていたのは、ふわふわの毛並みが印象的な三毛猫のマリーちゃん。その後ろには、マリーちゃんをモデルにした愛らしいイラストが飾られていたそうです。

そして驚くべきことに、マリーちゃんはイラストの前に座り、まったく同じようなポーズを披露。前足を持ち上げた姿勢やまっすぐ見つめる表情が、まるで鏡写しのようにそっくり。シンクロ率は100％に達したとのこと。思わず二度見してしまう可愛い瞬間だったようです。まさに奇跡と偶然が生んだ瞬間ですね。

イラストとのシンクロ率が100％なマリーちゃんにX民も驚き

イラストと同じポーズをとっていたマリーちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「凄いシンクロですね」「ぬいぐるみみたい」「可愛すぎですね」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、マリーちゃんの可愛さに心癒されたようですね。

Xアカウント「三毛猫マリーミヌエット」では、猫のマリーちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。マリーちゃんの投稿はどれも可愛さ100％のものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「三毛猫マリーミヌエット」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。