ナ・リーグ西地区のドジャースが１３年年連続のポストシーズン進出を決めた１９日（日本時間２０日）、同地区最下位に低迷するロッキーズにも小さな喜びが訪れた。本拠地エンゼルス戦に７―６で競り勝ち、シーズン４２勝目に到達。１２１敗のＭＬＢワースト記録を更新したホワイトソックスの昨季４１勝を上回り、犹望綺納絖瓩魏麋鬚靴拭

これには米メディアもざわついた。「ＣＢＣスポーツ」は「一時期、ロッキーズはホワイトソックスが記録を破ってから１年も経たないうちに更新しようと躍起になっているように見えた。コロラドは４月末に５勝２５敗、５月末には９勝４９敗だった。その時点でロッキーズは１３７敗のペースでホワイトソックスの記録に関する限り、十分な息抜きの余地があった」とまさかの爍峪回復瓩剖辰を隠せず「どのチームも望んでいない記録はもう１年続く」とした。

一方、地元紙「「ザ・デンバー・ポスト」は「ホワイトソックスの１２１敗という記録は安全」という見出しを打ち「観客はロッキーズがエンゼルスに７対６で勝利し、今季４２勝目を挙げたのを目撃した。これにより、コロラドは野球界の恥辱を回避した。昨季４１勝１２１敗だったホワイトソックスは、依然としてリーグ最下位の座を独占している」と爛薀ぅ丱覘瓩箸琉磴い魘調するかのような論調で、この日の勝利を伝えた。