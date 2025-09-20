200万回再生され大爆笑を呼んでいるのは、棚の一角に無理やり入ろうとしている猫の姿。結末まで見届けた視聴者からは「ちょっとポンコツさんなの可愛すぎる」「もうだからヌコ好きなのよ」「シンプルに笑った」などのコメントが殺到しているようですよ。

【動画：『狭いところに無理やり入ろうとする猫』を見守っていたら…】

棚の一角でごそごそ中

TikTokアカウント「はちっくとっく@猫4匹と幼児の記録」に投稿されたのは、茶白の猫ちゃんが棚の一角に入ろうとしている様子。スペースはとても狭く、猫ちゃんのおしりが完全にはみ出ていたそうですが、大丈夫でしょうか？

猫ちゃんは頭を棚に突っ込んでいる状態のため、表情は見えなかったとのこと。からだをごそごそさせながら後ろ足で前進して、奥へ奥へと入っていっている様子だったといいます。なかなか満足できる姿勢にならないようで、猫ちゃんのごそごそが続いたそう。

何がしたいの？

奥へ入ったかと思われた猫ちゃんですが、今度は押し出されるようにしておしりが出てきてしまったといいます。からだの半分ほどが出てきてしまったそうですが、何をしたいのでしょうか？さらに投稿主さんが見守り続けたところ…？

なんと、今度は顔だけをぐいっと曲げた体勢に。外から見ていると、おしり側に顔を向けている姿勢だったとのこと。棚は狭いため、顔がつぶれてかなりぎゅうぎゅうになっていたそうです。つらそうな姿勢だったようですが、猫ちゃんの目的は？

顔を出そうとしたとたん…！

猫ちゃんはそのまま顔をぐいぐいとおしりのほうへ向けたといいます。棚から顔が出るか…というところで、あえなく落下！からだをぐにゃっと曲げた姿勢のままぽろっと落ちてしまったそうです…。

どうやら猫ちゃんは前を向いた状態で棚に収まりたかった様子。からだに対して棚が小さすぎることに気づかず、理想を追い求めてしまったのでしょう。思っていたよりからだが大きかった…いえ、棚が小さかったのですね。次のトライに期待です！

ぽろっと落ちる“オチ”まで見届けた視聴者からは「正面向きたかったんやね」「子猫時代は心地よい場所だったのかなあ」とフォロー（？）のコメントが届いています。もしかしたら少し前までは楽に入れたスペースだったのかもしれません。

TikTokアカウント「はちっくとっく@猫4匹と幼児の記録」には、茶白猫ちゃんを含め4匹の猫たちが仲良く暮らす様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「はちっくとっく@猫4匹と幼児の記録」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。