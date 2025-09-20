松井珠理奈、美バスト際立つ衣装姿 ヘアカラーチェンジも報告「大人っぽい」「秋らしくて素敵」
【モデルプレス＝2025/09/20】元SKE48の松井珠理奈が20日、自身のInstagramを更新。美しいバストが際立つ衣装姿と新しいヘアカラーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】松井珠理奈、美谷間のぞく衣装姿
松井は「今日明日は大阪」とつづり、イベントへの出演を報告。さらに、「髪色変えたんだけど気がついたかな？秋色レッド」と、ヘアカラーを秋らしい赤色にイメージチェンジしたことを明かしている。胸元が大胆に開いたグレーの衣装姿で、ピースサインをしている。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「秋らしくて素敵」「赤髪似合ってる」「可愛すぎる」「美しさに磨きがかかってる」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
