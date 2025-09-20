小泉進次郎農相（44）が20日、都内で会見し、自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）への立候補を表明した。



質疑応答では、フリー記者から「前回、小泉さんの記者会見で知的レベルについて質問させていただきました。重ねて、重ねて失礼な質問をさせていただければ…」と思わぬ問いかけ。2024年の総裁選の出馬会見で「首相になって、G7に出席されたら知的レベルの低さで恥をかくのではないか。日本の国力低下にならないでしょうか。それでもあなたはあえて、総理を目指しますか」と問いただした同じ記者から質問が飛んだ。



フリー記者は「小泉さんは詐欺師ではないですか。詐欺師」と、2年連続で“失礼質問”。「というのは、いの一番に解党的出直しって掲げておられますが…政策パンフレットで。政治を腐敗させて悪い人が実権握っててそのまま残って、それでどうして解党的出直しができるんですか」とド直球を投げつけた。さらに「もし詐欺師でないとおっしゃるのでしたらば、裏金議員、統一教会系議員、それからモリカケ問題（森友、加計学園問題）に関わった議員を離党勧告するぐらい決然とおっしゃっていただけませんでしょうか」と求めた。



小泉氏は「昨年に引き続きまして、ありがとうございます。朝早くから並んでいただいた。昨年は知的レベルが低いと、今年は詐欺師だというふうに直接ご指摘をいただきました」と笑みを浮かべた。続いて「今の論理で私を詐欺師というのであれば、今回の候補者含めて、全てそれに当たってしまうのではないでしょうか」と異議を唱えた。



フリー記者の反論をさえぎるように、小泉氏は「そのように厳しい目を、自民党の全てに向けている方が、世の中におられるということは、私は自覚をしなければいけないことだと思います」と強調した。 小泉氏は「だからこそなお、私は今の自民党が置かれている現状を、与党ではなくて事実上野党だというその立場から原点回帰で国民の皆さんの声を聞く。●●さん（フリー記者の名前）のような方の声も直接こうやっておうかがいする。そういった中で、しっかりと国民の皆さんの不安や不満や怒り、こういったものに向き合いながら、ひとつひとつ万能薬はないですが、信頼を積み上げていく姿を●●さんにも見ていただきたいと思います。よろしくお願いします」と答えた。



