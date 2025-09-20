◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

８月２３日、中京競馬場のウィナーズサークルで松山弘平騎手（３５）はしたたる汗を拭いながら、メインレースの表彰を受けていた。この日、１Ｒと１２Ｒ以外の連続１０レースに騎乗し、３勝を挙げた。暑熱対策として３時間の昼休みを設けた２部制が８月１週目から４週間開催されたが、この週からは通常開催で文字通りの連続騎乗だった。

以前、関係者から松山騎手は夏に調子が良くなると聞き、暑さ対策をしているのかと尋ねたことがある。答えは意外だった。「正直、人間に好不調はあまりない。走るのは馬」。体重制限があるため、食事で暑さ対策はできないという。朝食は体重管理に問題がなければバナナを１本食べるくらい。昼食は食べない。基本的にレースの日は一日一食で臨んでいるそうだ。ちなみに２部制の際は、普段なら夕食を食べる午後５時頃にレースが行われているので、少し空腹の中、騎乗している時もあるという。

表彰式後に話を聞きたかったが、翌日の札幌競馬場でのレースに向けて足早に北海道へ移動してしまった。そして彼は同２４日の重賞でも勝った。いくら走っているのが馬とはいえ、過酷な環境下で力を発揮する精神力にはあらためて驚かされた。

カメラマンの撮影現場も厳しい条件であることが多いが、それ以上にハードな環境で結果を残す松山騎手。大粒の汗を拭う姿に身の引き締まる思いだった。（写真担当・岩川 晋也）

◆岩川 晋也（いわかわ・しんや）２０２５年入社、写真担当。競馬取材歴は約１０年。