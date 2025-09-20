◆男子プロゴルフツアー ＡＮＡオープン 第３日（２０日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）

２０１５年大会覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）は５バーディー、ボギーなしの６７をマークし、通算１３アンダーで首位と３打差の３位とした。

５番パー５は２オンに成功し、７番パー４はフェアウェー右のバンカーから残り１５５ヤードの第３打を１・５メートルに寄せてバーディーを重ねた。８、９番で短いバーディーパットを決めきれなかったが、後半は１２、１４、１７番で伸ばした。

３日間の合計パーオン率は全体１位の８８・８９％とショットが絶好調。２日連続のノーボギーをマークし「こういうプレーができていることがすごくいいこと。昨日、今日といい感じでコースを攻められた」とかみしめた。

今季のトップ１０入りは、２週前のロピアフジサンケイクラシック（１０位）のみ。３位で最終日を迎えるのは今季最上位となる。１７日に３４歳の誕生日を迎えての初戦。「上位の選手もいい選手ばかりでかなりレベルが高く、伸ばし合いになると思うので、いいゴルフをしたい」と逆転Ｖを見据えた。