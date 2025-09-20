とにかく明るい安村、600万円“高級SUV”購入を報告 “免許取得中”での購入に有田哲平「芸能人だなぁ」」「稼ぎ始めねぇ〜」
お笑い芸人のとにかく明るい安村（43）が、19日深夜放送のTBS系『有田哲平とコスられない街』（毎週金曜 深0：48）に出演。“高級SUV”を購入したことを報告した。
安村が15年在住する東京・経堂を巡る旅の3週目。安村の行きつけのカレー店で注文を待つ間に個人的ニュースを話すことに。安村は「車買いました、こないだ。スバルの『フォレスター』」と話し始めたが、「免許持ってないんですけど」とまさかの告白。共演陣が驚く中、「普通免許取ってる途中で、先に買っておかないとモチベーションが…」と購入の理由を告白。有田は「なんか、芸能人だなぁ」と言うと、安村は「600万（円）」と話し、テロップで「オプション込みの値段」と表示された。
有田は、「免許取るのに、モチベーション上げるとかじゃなくない？勝手にとればいいじゃん」と突き放すが、安村は「（教習所に）行かなくなっちゃうんですよ。まぁいいかなとか。取らないといけない状況を作んないと…」とその理由を説明。有田哲平「稼ぎ始めねぇ〜」と感心した。
