めるる・生見愛瑠、太もも美脚全開なパーカーコーデ「スタイル抜群」「どんなお洋服でも似合うとか最強」
モデルで俳優の“めるる”こと生見愛瑠（23）が20日、自身のインスタグラムを更新。パーカーからのぞく太ももが輝く、美脚ショットを披露した。
【写真】「スタイル抜群」太もも美脚全開なパーカーコーデを披露しためるる
めるるは「ファンミグッズが完成しました〜」と報告し、グッズのパーカを着用した写真をアップ。美脚際立つ全身ショットなどを披露している。
パーカーのほかにも、オリジナルキャラクターのぬいぐるみや缶バッチ、ステッカーなどを紹介し、「どれも一年前から何度何度もお願いして協力して下さって。やっと!!涙」とうれしそうに伝えた。
ファンからは「めっちゃかわいいー！」「おそろいコーデだね」「見事なフードジッパーの着こなしだ」「どんなお洋服でも似合うとか最強」「スタイル抜群です」など、さまざまな声が寄せられている。
