「夕月特別」（２０日、阪神）

土曜阪神１０Ｒで行われた３歳以上２勝クラスの夕月特別（芝２０００メートル）を、グローリーリンク（牝３歳、栗東・吉岡）が制して３勝目を挙げた。前走の１勝クラスを中京マイルでレコード勝ちし、今回は初距離の二千。逃げ馬を見ながら２番手で運ぶと、ラスト１００メートル付近で力強く抜け出して単勝１・４倍と断然の人気に応えた。勝ち時計は１分５７秒６（良）。

北村友は「ずっとワンターンしか使っていなかったので、２ターンがどうかと思っていました。抜けるところはつくれるかなと思ったんですが、はみ出ることなく４角までキープできましたね。速い時計の中でもしっかり勝ち切ってくれたことが良かったです。競馬の幅がより広がってくれればと思います」と充実の表情で振り返った。

見届けた吉岡師は「初めての距離。過去に折り合いが悪かったところもありましたけど、克服できたかなと。次につながる競馬ができた」と満足そうにうなずいた。注目の今後については「オーナーと相談してからですが、秋華賞（１０月１９日・京都）も選択肢の一つです」と語った。