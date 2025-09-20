◇パ・リーグ ソフトバンク―オリックス（2025年9月20日 みずほペイペイD）

ソフトバンクの近藤健介外野手（32）が20日、オリックス戦（みずほペイペイD）に「3番・DH」で先発出場。1点を追う5回に同点9号ソロを放った。

初回に先制打を放っていた近藤が、2―3の5回に迎えた第3打席に打った瞬間の完璧な9号ソロを右翼席に叩き込んだ。

2死無走者で打席に立った近藤は、相手先発右腕・九里が投じた4球目のチェンジアップを完璧に捉えた。打球を見上げた近藤は確信の表情。マウンド上では九里がガックリと崩れ落ちた。

2点リードの4回に先発の上沢が3ランを被弾し試合をひっくり返されたが、近藤の8月29日ロッテ戦（ZOZOマリン）で8号2ランを放って以来22日ぶりとなる一発で試合を振り出しに戻した。

▼近藤 （5回同点ソロ）打ったのはフォークだと思います。しっかりと打つべきボールを絞って完璧なバッティングができました。振り出しに戻すホームランとなって良かったです。何とか勝ちに持っていけるよう援護していきたいです。（初回の先制打）打ったのはスライダー。とにかく先制のチャンスを生かそうと集中しました。チャンスを生かすバッティングができて良かったです。

▼牧原 （初回に適時打）打ったのはスライダー。思い切って自分のスイングをすることだけを考えて打席に入りました。その結果がタイムリーに繋つながってくれたと思います。もう1点欲しい場面で、大きい追加点を取ることができて良かったです。