９月２０日の中山１０Ｒ・九十九里特別（３歳上２勝クラス、芝２５００メートル＝９頭立て）は、圧倒的な１番人気に推されたマイユニバース（牡３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）が、大きく後続を引き離して逃げて７馬身差で楽勝した。勝ち時計は２分３２秒０（良）。

大きく引き離した逃げに場内がどよめく。１０馬身以上の逃げとなったが、３〜４コーナーで後続をグッと引き寄せると、直線では一気に加速。ラスト３ハロンを３４秒１でまとめ、後続を大きく突き放す地力の違いを見せた。武幸四郎調教師は「秋初戦（で結果が出せて）良かったです。栗東出発前と比べて、かなり体が減っていたので、そこだけが心配でした。長距離適性があると（横山）典さんとも話していたので」と圧勝での３勝目に安堵（あんど）の言葉を並べた。

日本ダービーは無念の除外で出走はかなわなかった。指揮官は「オーナーが除外をすごく悔しがっていたので、状態を見て使えれば菊花賞（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル）に行きたいです。除外の時に『菊花賞』と言ってしまっていたので（笑）」とやりとりを明かし、３冠ラスト舞台に挑戦する意向を示した。