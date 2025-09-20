日韓対決番組にも出演した韓国歌姫、本日（20日）結婚！20年ぶりに再会した初恋の相手と

歌手ビョルサランが20年ぶりに再会した初恋の人と結婚する。

【写真】近藤真彦、韓国音楽番組で『ギンギラギン』熱唱

本日（9月20日）、ビョルサランはソウル九老（クロ）区のある結婚式場で1歳年上の新郎と結婚式を挙げる。

特に、今回の結婚式には先輩・後輩たちの義理固さが目立つ。司会は歌手ナビが、お祝いの歌はコメディアンのチョ・ヘリョンが担い、2人の新しい始まりを祝福する予定だ。

去る6月、ビョルサランは自身のSNSを通じて結婚のニュースを伝えた。彼女は、「約20年前、すべてが拙くて純粋だったときの縁だ」として、「時間が経ち、それぞれの人生を生きていくなか、考えてもいなかった瞬間に再び向き合うことになり、5年の間、お互いの本心を重ねてきた」と明らかにしファンの応援を受けた。

（写真＝ビョルサランInstagram）

結婚式を3日後に控えたときは、「お互いを見守っただけに、今はより一層心強い力になって一生のパートナーとしてともにしようと思う」とわくわくする気持ちを伝えた。

なお、ビョルサランは2017年、シングル『涙の花』（原題）でデビューし、朝鮮放送『明日はミストロット』シーズン2のトップ7に登り詰め、大きな人気を博した。その後『現役歌王』『女子日韓歌王戦』などに出演し、活発に活動している。