橋本環奈、昭和アイドル風衣装で雰囲気ガラリ「うちの母とレジェMGが珍しく可愛い可愛い連呼」
【モデルプレス＝2025/09/20】女優の橋本環奈が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。昭和アイドル風の衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】橋本環奈、美谷間際立つ昭和アイドル風衣装姿
橋本は「昨日はうちの母とレジェMGが珍しく可愛い可愛い連呼してました。笑」と昭和アイドル風の衣装姿を披露。白いワンピースに大きなリボンのヘアアクセサリーを身につけ、胸元が美しく開いたVネックデザインを着こなしている。
この投稿に、ファンからは「天使」「可愛すぎ」「昭和アイドル似合いすぎる」「お母さんの気持ちわかる」「雰囲気変わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆橋本環奈、母も絶賛の昭和アイドル衣装姿披露
