【NEW ERA®コレクション】大人の品格を纏う限定キャップが登場

ストリートカルチャーを象徴するNEW ERA®から、大人の遊び心を纏った別注コレクションが誕生。ザ スタンド フール ソー グッズとのコラボレーションで、伝統ある英国テキスタイル「LOVAT」や「Joshua Ellis」の上質素材を採用。9月と10月にかけて連続リリースされる限定ラインナップは、洗練されたスタイルと実用性を兼ね備え、特別な1点を探す女性にもおすすめです♪

NEW ERA®×ザ スタンド、9月リリース

9月6日発売のラインナップは、英国老舗ツイードメーカー「LOVAT」を使用したクラシカルな仕上がり。

LP 9FIFTY™

価格：8,500円(税抜)

9FORTY™

価格：8,500円(税抜)

9TWENTY（Joshua Ellis生地）

価格：13,000円(税抜)

CAP KEYHOLDER（LOVAT）

価格：3,800円(税抜)

CAP KEYHOLDER（Joshua Ellis）

価格：4,800円(税抜)

伝統的な素材感がストリートスタイルに新しい表情を加え、ユニセックスに取り入れやすいアイテムです。

10月リリースのNEW ERA®コレクション

LP 9FIFTY™（LOVAT）

価格：8,500円(税抜)

9THIRTY™（Joshua Ellis）／CAP KEYHOLDER

価格：13,000円(税抜)／価格：4,800円(税抜)

LP 9FIFTY（Joshua Ellis）／CAP KEYHOLDER



価格：13,000円(税抜)／価格：4,800円(税抜)

9FORTY™（LOVAT）／CAP KEYHOLDER



価格：8,500円(税抜)／価格：3,800円(税抜)

10月上旬には、さらにバリエーション豊かな限定コレクションが登場。秋冬のファッションに映える素材感とシルエットで、スタイリングを格上げするコレクションとなっています♡

LAKERSロゴ＆大人仕様の魅力

今回の別注では、NBA「LAKERS」ロゴをあしらった限定キャップも展開。

ストリートのアイコンであるNEW ERA®を、カシミヤ100％やツイード素材で仕立てることで、“ハズし”ではなく大人の余裕を演出。デイリーから特別なシーンまで、幅広く活躍するラインナップです。

大人の女性に似合うNEW ERA®コレクション

ストリートを代表するNEW ERA®が、英国老舗の素材と融合した特別なコレクション。ツイードやカシミヤの上質な生地は、キャップを大人仕様へと昇華させます。

9月・10月にわたる連続リリースで、ファッションに敏感な女性にも見逃せない展開です。あなたらしいスタイルに寄り添う一品を、この機会に取り入れてみてはいかがでしょうか♪