【NEW ERA®コレクション】大人の品格を纏う限定キャップが登場
ストリートカルチャーを象徴するNEW ERA®から、大人の遊び心を纏った別注コレクションが誕生。ザ スタンド フール ソー グッズとのコラボレーションで、伝統ある英国テキスタイル「LOVAT」や「Joshua Ellis」の上質素材を採用。9月と10月にかけて連続リリースされる限定ラインナップは、洗練されたスタイルと実用性を兼ね備え、特別な1点を探す女性にもおすすめです♪
NEW ERA®×ザ スタンド、9月リリース
9月6日発売のラインナップは、英国老舗ツイードメーカー「LOVAT」を使用したクラシカルな仕上がり。
LP 9FIFTY™
価格：8,500円(税抜)
9FORTY™
価格：8,500円(税抜)
9TWENTY（Joshua Ellis生地）
価格：13,000円(税抜)
CAP KEYHOLDER（LOVAT）
価格：3,800円(税抜)
CAP KEYHOLDER（Joshua Ellis）
価格：4,800円(税抜)
伝統的な素材感がストリートスタイルに新しい表情を加え、ユニセックスに取り入れやすいアイテムです。
ツーハッチ、「カップ付き長袖ブラトップ」で秋冬コーデも快適に♡
10月リリースのNEW ERA®コレクション
LP 9FIFTY™（LOVAT）
価格：8,500円(税抜)
9THIRTY™（Joshua Ellis）／CAP KEYHOLDER
価格：13,000円(税抜)／価格：4,800円(税抜)
LP 9FIFTY（Joshua Ellis）／CAP KEYHOLDER
価格：13,000円(税抜)／価格：4,800円(税抜)
9FORTY™（LOVAT）／CAP KEYHOLDER
価格：8,500円(税抜)／価格：3,800円(税抜)
10月上旬には、さらにバリエーション豊かな限定コレクションが登場。秋冬のファッションに映える素材感とシルエットで、スタイリングを格上げするコレクションとなっています♡
LAKERSロゴ＆大人仕様の魅力
今回の別注では、NBA「LAKERS」ロゴをあしらった限定キャップも展開。
ストリートのアイコンであるNEW ERA®を、カシミヤ100％やツイード素材で仕立てることで、“ハズし”ではなく大人の余裕を演出。デイリーから特別なシーンまで、幅広く活躍するラインナップです。
大人の女性に似合うNEW ERA®コレクション
ストリートを代表するNEW ERA®が、英国老舗の素材と融合した特別なコレクション。ツイードやカシミヤの上質な生地は、キャップを大人仕様へと昇華させます。
9月・10月にわたる連続リリースで、ファッションに敏感な女性にも見逃せない展開です。あなたらしいスタイルに寄り添う一品を、この機会に取り入れてみてはいかがでしょうか♪