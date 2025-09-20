タレントの林家ペーさん（83）が9月20日未明、自身の公式Xを更新。前日に自宅で発生した火災について言及しました。



【写真】深夜2時の投稿「私達は大事故を…」（全文）

ペーさんは深夜2時に投稿を更新。「周知の通り 私達 は 火事 という 予想だに しない 大事故 を 起こし 同マンション 消防署 警視庁 病院関係各位 の 皆さん に 多大なる ご迷惑 を おかけ致し 真 に 申し訳 ございませんでした」（原文ママ）と謝罪。また、関係者などから心配の声が多数届いているようで、「沢山 の 励まし の言葉 を ありがとう ございました」とも伝えました。



火災は東京都北区赤羽の自宅で19日午後0時45分ごろ発生。約30平方メートルが焼け、火は約3時間半後に消し止められました。ペーさんは外出中で、室内にいた妻のパー子さん（77）が病院に搬送されましたが、命に別状はなく、すでに帰宅しています。



ペーさんは日頃から、「余談ですが」の書き出しを定型文とし、Xを更新。近況や思い出話などを投稿してきました。この日は深夜に、ひと言ひと言を絞り出すように心境をつづっており、文面からも苦悩が伝わってきます。



投稿を読んだネットユーザーからは「謹んでお見舞い申し上げます」「ご夫婦がご無事で何よりです」「大変でしたね」「とても心配しております」「少しずつ日常を取り戻しますように」などのコメントが相次いでいます。