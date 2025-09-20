林家ペーさん（2021年撮影）

写真拡大

タレントの林家ペーさん（83）が9月20日未明、自身の公式Xを更新。前日に自宅で発生した火災について言及しました。

【写真】深夜2時の投稿「私達は大事故を…」（全文）

ペーさんは深夜2時に投稿を更新。「周知の通り　私達　は　火事　という　予想だに　しない　大事故　を　起こし　同マンション　消防署　警視庁　病院関係各位　の　皆さん　に　多大なる　ご迷惑　を　おかけ致し　真　に　申し訳　ございませんでした」（原文ママ）と謝罪。また、関係者などから心配の声が多数届いているようで、「沢山　の　励まし　の言葉　を　ありがとう　ございました」とも伝えました。

火災は東京都北区赤羽の自宅で19日午後0時45分ごろ発生。約30平方メートルが焼け、火は約3時間半後に消し止められました。ペーさんは外出中で、室内にいた妻のパー子さん（77）が病院に搬送されましたが、命に別状はなく、すでに帰宅しています。

ペーさんは日頃から、「余談ですが」の書き出しを定型文とし、Xを更新。近況や思い出話などを投稿してきました。この日は深夜に、ひと言ひと言を絞り出すように心境をつづっており、文面からも苦悩が伝わってきます。

投稿を読んだネットユーザーからは「謹んでお見舞い申し上げます」「ご夫婦がご無事で何よりです」「大変でしたね」「とても心配しております」「少しずつ日常を取り戻しますように」などのコメントが相次いでいます。