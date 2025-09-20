20日（土）、楽天イーグルス利府球場でのイースタン・リーグ、対楽天戦。ヤクルトの先発投手は石川雅規、対する楽天の先発投手は王彦程。

ヤクルトは1回表、先制のチャンスを迎える。武岡龍世・橋本星哉の安打などで二死一・二塁と先制のチャンスを作り、打席には丸山和郁を迎える。しかし丸山和の内野ゴロで一塁ランナーの澤井が二塁フォースアウトとなり3アウト。楽天の先発・王彦程の立ち上がりを攻めたが得点を挙げることはできなかった。

1回裏、石川は無死二塁から陽柏翔、伊藤裕季也の適時打で2点を奪われる。ヤクルトは先制を許してしまう。

5回表、武岡龍世、松本龍之介の連打で無死一・三塁とし、この試合ここまで2安打の橋本星哉が適時打を放ち1点を返す。1対2とする。

石川は5回80球、4安打、5奪三振、2失点で降板。6回裏からは2番手・宮川哲が投入される。陽柏翔、吉野創士、伊藤裕季也を三者凡退に打ち取った。

1点を追う8回表、ヤクルトは得点圏にランナーを進める。四球で出塁した澤井廉を二塁に置き、打席の丸山和郁に期待が高まる。しかし丸山和は三振に倒れ1アウトに。矢野泰二郎の四球で一死一・二塁とし、打席には西村瑠伊斗を迎える。しかし西村はダブルプレーに倒れ3アウト。この回得点を奪うことができなかった。

1対2と十分に逆転可能な点差で迎えた9回表、ヤクルト打線は好機を作る。先頭・根岸辰昇の三塁打などで無死一・三塁と一打同点の場面を作り、武岡龍世は三振に倒れるも一塁ランナーの西川遥輝が盗塁に成功し一死二・三塁に。続く松本龍之介も三振に倒れ2アウトに。橋本星哉の四球で二死満塁とし、打席には澤井廉を迎える。しかし澤井は内野ゴロに倒れゲームセット。最終回に一打逆転の場面を作ったもののあと1本が出ず、1点差のまま試合を終えた。

ヤクルトは楽天に1対2で敗戦。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています