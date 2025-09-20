ユタ・ロイヤルズの田中が衝撃の一撃を決めた。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

　技術の詰まった圧巻のゴールだ。

　ユタ・ロイヤルズは現地９月19日、アメリカ女子サッカーリーグ（NWSL）第21節でレーシング・ルイビルと対戦し、３−２で勝利。この試合でなでしこジャパンFWの田中美南が決めたゴラッソに注目が集まっている。

　スタートからピッチに立った田中が、13分に先制弾を挙げる。右サイドからのクロスが相手DFにクリアされると、こぼれ球に素早く反応。ボールを収めると同時に華麗なシャペウ（ループ気味の浮かし技）で相手をかわし、左足を豪快に振り抜いた。鋭いシュートはゴール右下に決まり、会場を沸かせた。
 
　自身今季３点目となる衝撃の一撃。リーグ公式Xが公開したゴールシーンには、「信じられないゴールだ！」「すごすぎる」「スーパートラップスーパーゴール！」「なんて素晴らしいんだ」「最高の選手」といった絶賛の声が上がった。

　ユタ・ロイヤルズは、この勝利で６試合負けなしと好調をキープ。なでしこのエースがチームを牽引している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】田中美南の芸術的なスーパーゴール！

 