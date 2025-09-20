花田優一、母・河野景子と2ショット 節目に感謝「生んでくれてありがとう！」 父は元横綱・貴乃花光司氏
元横綱・貴乃花光司（53）、元フジテレビアナウンサー・河野景子（60）元夫婦の長男で靴職人・タレントの花田優一（29）が20日、自身のインスタグラムを更新。母・河野との2ショットを公開した。
【写真】「美しい！」母・河野景子と2ショットを公開した花田優一
優一は「20代最後 母との時間を過ごしました」「育ててくれてありがとう！何より生んでくれてありがとう！」と感謝の言葉をつづり、節目の思いを吐露。「30代も張り切って行くぞぉ」と意気込みも見せた。
優一は、15歳で単身アメリカへ留学後、革靴の本場イタリアのフィレンツェで靴作りを学ぶ。帰国後は東京都内に自身の工房をもち、完全オーダーメイドで靴を作っている。2016年10月、日本テレビ系『明石家さんまの転職DE天職 3時間スペシャル』にてテレビ初登場。以降、同局系『しゃべくり007』などに出演。2017年10月、一般女性との結婚を発表し、18年12月に離婚を報告した。
【写真】「美しい！」母・河野景子と2ショットを公開した花田優一
優一は「20代最後 母との時間を過ごしました」「育ててくれてありがとう！何より生んでくれてありがとう！」と感謝の言葉をつづり、節目の思いを吐露。「30代も張り切って行くぞぉ」と意気込みも見せた。