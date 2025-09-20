◇セ・リーグ 巨人―広島（2025年9月20日 東京D）

巨人のドラフト2位ルーキー、浦田俊輔内野手（23＝九州産業大）が20日の広島戦（東京D）で「8番・二塁」に入り、6試合連続で先発出場。3試合連続安打となる適時打を放ち、貴重な追加点を叩き出した。

1―1と追いつかれた直後の4回だった。キャベッジ、泉口、中山の安打などで2死満塁。リチャードが相手先発左腕・森から左肘に死球を受けて押し出しで2―1と勝ち越し、さらに続いた2死満塁で浦田に打席が回った。

すると、浦田は森がカウント1―1から投じた3球目、真ん中に来た甘い145キロ直球を逃さず、中前へ。三走・泉口がチーム3点目の本塁生還を果たすとガッツポーズをして喜んだ。

攻守の中心である正二塁手・吉川尚輝内野手（30）が右脇腹痛のため離脱中とあって巡ってきた出場機会。18日のヤクルト戦（神宮）で2安打を放ってプロ初となるマルチ安打を記録すると、前日19日の広島戦（東京D）では2安打1四球1死球と2試合連続マルチ安打＆全打席出塁で勝利に貢献した。

阿部慎之助監督（46）は19日の試合後、4回に7球粘って四球を選び、山崎の勝ち越し打につなげたことを「浦田のフォアボールがね。8番バッターって難しいんですけど、ヒットより素晴らしいと思いますね」と称え、「一度ファーム落ちてからもね、凄く状態いいのをずっとキープしてますし、痛いかゆい言わなくなったのでね。それが成長したなと思います」と高評価していたが、またも期待に応えた。

▼浦田 気持ちっす！リチャードさんが体を張って気持ちを見せてくれたので、気持ちで続きました。勝てるように頑張ります。