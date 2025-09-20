レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は１９日（日本時間２０日）、敵地タンパでのレイズ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点だった。打率は２割４分。チームは１１―７で勝った。

初回二死一塁で右腕ラスムセンのカウント２―２からの６球目、ほぼ真ん中の９６マイル（約１５４・５キロ）のシンカーを捉えると高いバウンドのゴロは一塁手の頭上を越える右前二塁打となった。しかし、５番ゴンザレスが二ゴロに倒れ無得点。

１―１の３回一死無走者はフルカウントからの６球目、内角ヒザ元のストレートを引っかけ二ゴロに。２―３の５回一死一塁は２番手右腕サルサーの１ストライクからの２球目、外角高めのチェンジアップを逆方向へライナーで弾き返すが左直だった。

４―３第４打席は７回二死無走者は５番手の右腕ウィルコックの１ストライクからの２球目、外角のスイーパーを角度３１度で打ち上げると大歓声が上がったが中飛だった。

７―３の８回二死満塁で５打席目が回ってきた。テレビ中継を行っているＮＥＳＮの実況アナが期待を込め「満塁では通算打率３割７分５厘です」と紹介されると、一度もスイングせず、カウント３―１から押し出しの四球を選び５点差に。これで出場４試合連続打点をマークした。ワイルドカード３位のチームは８連勝で４位のガーディアンズと１・５ゲーム差。最後まで厳しい戦いが続きそうだ。