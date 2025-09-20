◆米大リーグ ドジャース６―３ジャイアンツ（１９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

前日１８日（日本時間１９日）に今季限りでの現役引退を発表したドジャースのＣ・カーショー投手（３７）が１９日（同２０日）、レギュラーシーズンでは最後の本拠地登板となるジャイアンツ戦に先発し、４回１／３を４安打２失点６奪三振。通算２２３勝目はならなかったが、５回に大谷翔平投手（３１）が５２号逆転３ランを放ってチームは１３年連続でポストシーズン（ＰＳ）進出を決めた。

この日はチケット完売。カーショーは５回、先頭のディバースから見逃し三振を奪ったところで交代が告げられた。本拠地の大声援に応え、ベンチでは大谷らとハグを交わした。「最後の１人をアウトにして、ああいう形でマウンドを降りられたことは特別だった。１８年間の思い出は一晩で言葉にできるものではない」と感慨にふけった。

「翔平の本塁打は信じられないものだったし、直後のムーキー（ベッツ）の本塁打も驚異的だった。今夜このチームの一員でいられることにすごく誇りを感じた。本当に特別な夜だったよ」とほほ笑んだ。

ドジャース一筋１８年。テキサス州ダラス出身のカーショーは、２００６年のドラフト１巡目（全体７位）で入団。０８年にメジャーデビューすると、１０年に初の２ケタ勝利となる１３勝を挙げた。１１年には２１勝、防御率２・２９、２４８奪三振の投手３冠でサイ・ヤング賞を初受賞した。１１〜１４年は４年連続で最優秀防御率に輝くと、ノーヒットノーランを成し遂げた１４年には２度目の２０勝以上となる２１勝をマーク。１５年には自己最多の３０１奪三振と黄金期を迎えた。１３〜１４年は２年連続サイ・ヤング賞。２１勝３敗、防御率１・７７の１４年にはＭＶＰに選出された。二刀流の大谷を除くと、２０１２年以降では唯一投手でＭＶＰとなった。今年７月には史上２０人目の通算３０００奪三振、通算２２２勝９６敗と、その伝説は数知れない。将来の殿堂入りは確実視されている。