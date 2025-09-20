政治ジャーナリスト田崎史郎氏が20日、テレビ朝日「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜前11・30）に生出演し、自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）へ出馬する高市早苗前経済安保担当相（64）の靖国参拝を巡る発言について、見解を語った。

高市氏は19日に出馬会見を開き、「日本と日本人を心底愛する者として、日本と日本人の底力を本当に信じてやまないものとして、再び自民党総裁選に立候補します」と、日本を強調。物価高対策としては、「給与収入に応じて手取りが増えるようにする」とし、立憲民主党などが強く訴えてきた給付付き税額控除の制度設計を掲げた。

一方で気になるのが、靖国参拝問題。会見では「総裁選に立候補している段階」と明言を避けつつ、肯定も否定もしなかった。

その背景に、前回の総裁選での失敗があったと、田崎氏は見ている。「高市さんの場合、一番注目を集めたのは、昨年は総理になっても靖国神社参拝を続けると明言された。それによって、国会議員票が決選投票で相当離れて、石破さんに乗って、敗北したというのがあって」。それを踏まえての今回の総裁選で、「そのためもあって、今回は靖国神社参拝を明言しなかった」と分析した。

保守色を抑えめにして、国会議員票を集めようとの狙いと見る向きもあるが、田崎氏は「これはプラスマイナス、両方がある感じがしますね」と指摘。「マイナス面は、高市さんを信じてきた人たちが離れる可能性がありますし、プラスがどれくらいあるか。これで高市さんを支持しようという人が出てくるかというと、そんなにないように思います」と、その効果には首をかしげていた。