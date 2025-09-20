歌手の和田アキ子（75）が20日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。世界陸上で女子やり投げ予選に出場したパリ五輪金メダルの北口榛花（27＝JAL）が予選敗退したことにコメントした。

トーム中、和田は「世界陸上の（男子棒高跳び金の）デュプランティスの話も紙持ってきたんですけど、どう言うていいか分からないんです」と世界陸上に言及。「北口さんは残念でしたね」と続けた。

垣花正アナウンサーが「アッコさん心から応援してましたね。やっぱりケガがね」とフォローするも、「いや、ケガって言っても、6月のことで」と和田。「1回目で60（メートル）超えたから、これは行けるかなって。12人まではオッケー（決勝進出）って言うから。凄いドキドキしながら、応援してたんですけど」とした。

「でも、まだまだ彼女はこれからがあるから。彼女が一番分かってるから頑張ってほしいと思います」とエールを送った。

これに、垣花アナは「アッコさんも感動した、世界陸上の男子棒高跳び決勝、ディプランティス選手の世界新の瞬間はですね、21％の視聴。いやあ、凄い、6メートル30を飛んで」。和田も「やっぱり、かっこよかったもんね。軽く飛ぶもんね」と感心した。

さらに、和田は「高校生の（久保）凛ちゃんとかね、頑張ったけど。まだまだあるから。だって、世界の人たちと一緒にやれるっていうことのスゴさ。これが何事にも変えられない経験だと思うね」と話した。