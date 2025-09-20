◇ナ・リーグ ドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

今季限りでの現役引退を発表したドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発し、4回1/3を2失点のまとめてマウンドを降りた。ベンチへと引き揚げる際には総立ちの観衆から割れんばかりの大声援。自軍選手はもちろん、ジャイアンツベンチからも拍手が送られ、感無量の表情だった。

5回、先頭のディバースを見逃し三振に仕留めるとベンチからロバーツ監督が出た。監督とハグ、そしてマウンド上でナインからねぎらわれると、カーショー・コールが沸き起こる中、レジェンド左腕は堂々とベンチへと歩を進めた。敵味方のない拍手の中、スタンドの家族に向けて左手を突き上げハグのポーズ。ベンチで大谷翔平、山本由伸ら選手、スタッフ一人一人とハグを交わすと、大声援に促されるようにもう一度、グラウンドへ。左手に持った帽子を掲げ、大声援に応えた。

優勝争いを展開するチームの中、重責を担ってのマウンド。「少しホッとしたよ」と笑った。「今日はとにかく大変で、ストライクが入らないし、思ったところにボールを投げられなくて苦しんだからね。最後のアウトを取って、ああいう形でマウンドを降りられたのは本当に特別だった」と振り返る。4四球と制球に苦しんだが、要所では絶妙な制球力を発揮し、毎回の6三振を奪った。

思いは全てマウンド上で表現した。「18年分の思い出を一夜で言葉にすることなんてできない。すべてを一度に感じ切ることもできない。昨日の方が感情的にはずっと大変だった。今日は試合に集中できた分、ありがたかった。最高の夜だった」という。前日の引退会見からきょうまで、いろいろな思いが頭の中を駆け巡った。「一日中いろいろ考えてしまって、気持ち的に消耗したね。9人をアウトにすることに集中しようとするんだけど、特別な日だからね。ここで最後かもしれない、長年特別な意味を持ってきた場所だから。あえて考えないようにはしたくなかった。だから今日は正直、気持ちが疲れ果てていた。でも今は最高の気分だ。勝てたし、ポストシーズン進出を決められたし、最後にあのマウンドに立てた。本当に感謝しかない」と笑顔だった。

大ベテランでも緊張感はあった。だがマウンドに向かう際、スタンドで観戦するエレン夫人や愛する子どもたちを見上げると気持ちは落ち着いた。「試合で一番大変なのは、初球の前に自分を落ち着ける瞬間なんだ。緊張や高揚感を抑え込むのが一番難しい。今夜もそうだった。でも家族が上から見守ってくれていた。エレンが“定位置”と呼んでいる場所でね。子どもたちや義理の家族、友人たちが揃っていた。何度も言ってきたけど、祝うべきことがあっても一緒に祝える人がいなければ意味がない。だから家族とチームメートがいてくれて本当に特別だった」と振り返った。

今季最終カードの26日（同27日）のマリナーズ3連戦がレギュラーシーズンの最終登板となる。プレーオフでの先発に向け「チームの先発陣は今リーグで一番調子が良い。自分にも計算はできるから、その枠が限られているのは分かっている。でもシアトルでいい投球をして、その後は決断を委ねる。どんな形でもチームのために貢献したい。目標はワールドシリーズ優勝だから」と先発枠を奪い取りに行く覚悟も示した。

特別な夜。一番記憶に残ったのは「やはり最後にマウンドを降りた瞬間だと思う」という。「ドク（ロバーツ監督）に“失礼かもしれないけど、このボールは自分が持って帰る”と伝えた。家族を見上げ、ファンのオベーションを聞いた。試合が終わって初めて少し実感できた。特別な瞬間だった」と感慨深げに語った。