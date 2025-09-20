女優の伊藤沙莉（31）が19日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。「この世からなくなればいい」と思うシーンについて明かした。

泣き芝居について「この世からなくなればいい」ぐらい好きじゃないという伊藤は「たまに監督でもいらっしゃいますけど、こっち（右）から撮ってるから、できればこっち（右目）からとか言われるけど、ロボットじゃないから… その、たまにね。まれにできるすごい方、いらっしゃいますけど。そういう人がいちゃうからダメなんですよね」と、芝居での涙について言及した。

スタッフにやめてほしいこととして、「何かコソコソ、（トラン）シーバーでやるじゃないですか。何か、様子を横目で見ながら。今、ちょっと待ってまーすみたいな感じでやって。私がちょっと、そろそろいけるかな、整ったかなみたいな時に、『はい、お願いします』『お願いします』みたいな感じになって」と、小声でのやりとりに、「もうやめて、やめてって思って」と明かした。

そして、「中学生の時か何かに、すごい怒られたことがあって。『お母さんが死んじゃったことを想像して泣きました』って言った時に、『うわ、お前、そういうことするんだ』って言われたことがあって。監督に」と振り返った。「よくわからなかったけど、確かに… 集中してないっていうことになるんですよね。今、自分が向き合わなきゃいけないことと。だから、全く違うことを考えて泣いたら、全然違う涙になっちゃうなって思ってからは、そういう逃げはしなくなって。そうすると、ますます集中力が問われるから、悲しいとかは知ってる感情だけど。きれいって泣くとか、やったことない人生で。そういう時がやっぱり難しいってなる」と打ち明けた。