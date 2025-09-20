トッテナム指揮官が高井幸大の全体トレーニング復帰時期を明かす「確信している」
トッテナムのトーマス・フランク監督が日本代表DF高井幸大の全体トレーニング復帰を明言した。
クラブ公式サイトによると、フランク監督は20日のプレミアリーグ第5節ブライトンに向けた会見で高井の状況について問われると、「彼はグループ練習に非常に近づいている」とコメント。「月曜日(22日)にはグループ練習に参加すると確信している」と、週明けに合流する予定であることを明かした。
高井は今夏に川崎フロンターレから完全移籍で加入したが、プレシーズン中に足底腱膜を負傷。開幕からベンチ外が続き、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ登録メンバーからも外れている。
クラブ公式サイトによると、フランク監督は20日のプレミアリーグ第5節ブライトンに向けた会見で高井の状況について問われると、「彼はグループ練習に非常に近づいている」とコメント。「月曜日(22日)にはグループ練習に参加すると確信している」と、週明けに合流する予定であることを明かした。
高井は今夏に川崎フロンターレから完全移籍で加入したが、プレシーズン中に足底腱膜を負傷。開幕からベンチ外が続き、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ登録メンバーからも外れている。