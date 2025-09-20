¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»Ñ¤Ë¡ÖÊÌ¿Í¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤Ç¤·¤³DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾Î»¿Â³¡¹
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¥¦¥£¥á¥ó¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)DFÀ¶¿åÍü¼Ó¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@risa_shimizu_2)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¡ÖAcai bowl¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿Æ±Áª¼ê¤¬¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖåºÎï¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÊÌ¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÀ¾Ìî¥«¥Ê¤«¤Ã!¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ëÈþÌ£¤·¤½¤¦!¥ª¥Õ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç´ò¤·¤¤!¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤ÏºòÇ¯7·î¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓ¤òÃÇÎö¡£Ä¹´ü¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥£¥á¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£8·îËö¤Ë¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÇÂÔË¾¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¡£¤½¤·¤Æº£·î5Æü¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÅÅ·â°ÜÀÒ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢7Æü¤Î³«ËëÀï¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
