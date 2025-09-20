情報番組『サンデーモーニング』（TBS系）に出演中のフリーアナウンサー・杉浦みずきが9月18日までに自身のInstagramを更新。そこで披露されたワンピース姿に、ファンからは興奮の声があがっている。

《香港旅行 （だいっぶ時差です笑） 1日目の写真 夜景綺麗だった 》とつづり、ノンショルダーのワンピース姿で100万ドルの夜景を楽しむショットを公開した。

ワンピースは、脇腹に穴の開いたデザインで、そこから特徴的なホクロがチラリとのぞいている。

また、《あとエビ麺美味しすぎた!!!》と、エビのすり身が入った麺料理を堪能する写真なども添えられた。

この「穴あきワンピ」姿にInstagramのコメント欄には

《ホクロがセクスィー》

《脇腹がセクシー》

《わ!そんなとこにほくろあるのしらなかったよ−!》

《100万ドルの夜景よりキレイな笑顔!》

などの声があがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「杉浦さんは大阪府枚方市出身で同志社大学卒業のため、自身のYouTubeチャンネルでは、関西弁でおしゃべりする姿が見られ、とても親しみが持てるアナウンサーです。

4歳からピアノを始め、2011年にはプロピアニストの登竜門と言われる『ピティナ・ピアノコンペティション』で優秀賞を受賞するなど、かなりの腕前です。2017年9月に放送された『芸能界特技王決定戦 TEPPEN』（フジテレビ系）のピアノ対決では優勝しています。『サンデーモーニング』は2020年4月から出演しており、番組関係者からの信頼も厚いようです」

「ホクロショット」公開で、今後もファンが増えそうだ。