◇ナ・リーグ ドジャース6―3ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。1点を追う5回に2試合ぶりの52号逆転3ランを放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに1本差に迫った。チームは逆転勝利で13年連続ポストシーズン進出を決め、地区優勝マジックを4に減らした。

1―2と劣勢の5回2死一、二塁で大谷がバットで魅せた。左腕レイの前に第2打席まで2打席連続中飛に打ち取られていたが、3打席目でついに捉えた。カウント2―2から外角高めの速球を捉えると、打球は左翼ポール際へ飛び込む逆転3ラン。この日がレギュラーシーズン本拠最終登板となる左腕カーショーの黒星を消す一発に満員の本拠は大熱狂となった。直近12本は全てソロ本塁打だったが、2ランを放った8月6日のカージナルス戦以来13発ぶりの有走者での一発となった。

試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、大谷の一発について「あの打席は素晴らしかった。翔平とロビー・レイの対決でようやくレイを攻略した。今日のレイは見事なピッチングで序盤は速球もスライダーも一級品で我々は抑え込まれていたけど、あの一打はロビー（レイ）にとっても驚きだったと思う。良い投球だったからね」と過去通算17打数4安打の打率.235で本塁打ゼロだった左腕を攻略した一発を絶賛していた。

ドジャースは13年連続ポストシーズン進出が決定。これは1995〜2007年までのヤンキースに並ぶ13年連続で、1991〜2005年まで14年連続で進出したブレーブスに次ぐ歴代2位タイとなった。

ナ・リーグ本塁打王争いは53本でトップを走るフィリーズ・シュワバーと一騎打ちの様相。1年前の9月19日は伝説の「50―50（50本塁打、50盗塁）」と自身初のポストシーズン進出を決めた思い出の日。そんな日に再び一発を放ち、シュワバーについに1本差に迫った。

前日に通算222勝のレジェンド左腕・カーショーが今季限りでの現役引退を発表。レギュラーシーズン本拠最終登板となる尊敬する大先輩への惜別弾ともなった。